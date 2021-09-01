Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов (EXIM) может увеличить сумму поддержки Украины до $3 млрд, говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике", - говорится в документе.