Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

Украина планирует реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать созданную в стране независимую антикоррупционную инфраструктуру.

В связи с этим, как говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду, Украина подтверждает намерение немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив… Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро У