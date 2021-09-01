События

23:17 01.09.2021

Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

1 мин читать
Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

Украина и США рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе.

Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия.

Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Теги: #северный_поток #сша #украина #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:24 01.09.2021
США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

23:22 01.09.2021
Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

23:21 01.09.2021
США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

23:20 01.09.2021
Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

23:12 01.09.2021
США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

23:10 01.09.2021
США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

23:06 01.09.2021
США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО – совместное заявление

США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО – совместное заявление

23:04 01.09.2021
США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе – совместное заявление

США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе – совместное заявление

22:54 01.09.2021
Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки

Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки

22:47 01.09.2021
Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся агрессии РФ – совместное заявление

Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся агрессии РФ – совместное заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

Зеленский и Байден начали переговоры в Белом доме

"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

В Израиле считают вывод войск США из Афганистана правильным, но не должным образом реализованным шагом

Идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни одного шанса - Зеленский

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

Украинская делегация в ТКГ требует принять срочные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада

На побережье Каталонии обрушились ливни, непогода ожидается и в других частях Испании

Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА