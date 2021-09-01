Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

Украина и США рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе.

Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия.

Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.