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23:12 01.09.2021

США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

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США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

Соединенные Штаты планируют выделить Украине $463 млн на программы, ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизацию.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Правительство США… планирует выделить (Украине – ИФ) более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу", - говорится в документе.

В нем отмечается, что при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

"Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, которые были временно оккупированы Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

Теги: #поддержка #сша #права_человека #украина
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