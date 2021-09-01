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23:06 01.09.2021

США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО – совместное заявление

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США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО – совместное заявление

США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО, сообщается в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса президента в среду.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - говорится в документе.

Кроем того, США остаются преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются.

Теги: #сша #украина #нато
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