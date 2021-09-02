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07:00 02.09.2021

2 сентября: Какой сегодня праздник

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2 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня в Украине отмечается День нотариата. Поздравления в этот день принимают все сотрудники нотариальных контор.

Предками современных нотариусов можно назвать первых писарей древних цивилизаций, хотя колыбелью нотариата как социального института принято считать Древний Рим.

Идея официально закрепить в праздничном календаре свою особенную дату возникла у сотрудников Украинской нотариальной палаты еще в 2007 году, но соответствующее решение было отложено до лучших времен. Инициатива была одобрена президентом страны в феврале 2010 года.

Также сегодня : Всемирный день кокоса; День свободного ветра в крыльях; День черничного эскимо на палочке в США; День независимости ПМР; День инженера в Танзании; День независимости во Вьетнаме: День демократии в Тибете; День корректировки календаря в США; День независимости НКР; День автономного города Сеута в Испании.

Этот день в православии:

Сегодня отмечают память библейского пророка Самуила, (то есть "услышанного Богом"). Самуил родился в самое тяжелое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный.

При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, захвативших величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа.

Пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили: "Самойло-пророк сам Бога о мужике молит". Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно.

В этот день:

1794 — По инициативе герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство Одессы.

1831 — Вышла первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя.

1834 — Сэмюэл Кольт запатентовал свой револьвер.

1889 — В Мариуполе начал работу морской порт.

1985 — У берегов Ньюфаундленда нашли легендарный лайнер "Титаник".

1987 — В Москве начался суд над немецким пилотом Руст, который в мае этого же года перелетел советско-финскую границу и посадил свой самолет на Красной площади в Москве. За нарушение границы Руст был заключен на 4 года, но был освобожден 3 августа 1988.

1990 — В Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику.

1991 — США признали восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

1993 — В Узбекистане объявили о переводе к 2000 году узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит.

Именины : Самуил, Тимофей, Максим, Виктор, Афанасий, Иван и Аделина, Александр, Владимир, Иван, Николай, Федор.

Теги: #день_нотариуса #именины #приметы #этот_день #праздник_сегодня
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