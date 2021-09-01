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21:16 01.09.2021

Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

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Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал инвестировать в Украину.

Как сообщает сайт главы государства, открывая встречу, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что на ней представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Так, Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, направленный на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса и отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.

Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе "Большое строительство". Также он напомнил о принятом важном законе о концессии, и что иностранные инвесторы уже зашли в порты - Херсон и Ольвия.

Также президент напомнил о банковской реформе и готовность к приватизации ПриватБанка, реформе "Укроборонпрома", энергетических проектах и "зеленом" курсе.

Помимо прочего, Зеленский рассказал о законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства.

"Много реформ, многие шаги. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", - подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.

Теги: #сша #зеленский #бизнес
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