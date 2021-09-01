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21:12 01.09.2021

Зеленский и Байден начали переговоры в Белом доме

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Зеленский и Байден начали переговоры в Белом доме

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры в Белом доме, на повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, и обновление стратегического партнерства.

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Благодарю президента США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", - написал Зеленский в Twitter.

 

Теги: #сша #переговоры #украина #президенты
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