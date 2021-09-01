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20:51 01.09.2021

"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

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"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

Политическая партия "Европейская солидарность" выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации.

Как сообщает пресс-служба политсилы в среду, речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде восьмого созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала "NewsOne".

"Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021. Суд отказал Портнову в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность" не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии все судебные расходы по делу.

Теги: #защита #иск #суд #честь
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