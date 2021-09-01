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20:45 01.09.2021

В Израиле считают вывод войск США из Афганистана правильным, но не должным образом реализованным шагом

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В Израиле считают вывод войск США из Афганистана правильным, но не должным образом реализованным шагом

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил в среду, что решение США вывести своих военных из Афганистана, возможно, является правильным, но реализовали его не лучшим образом, пишет The Times of Israel.

"Это произошло не так, как должно было произойти. Возможно, решение это правильное, но реализовали его не так, как нужно", - сказал Лапид журналистам.

Лапид полагает, что "мы еще не поняли полностью последствия этого решения".

"Я думаю, нам нужно немного подождать до тех пор, как мы перейдем к выводам", - добавил он.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, которая была их последним оплотом в столице Афганистана.

Теги: #критика #войска #израиль
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