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20:20 01.09.2021

Идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни одного шанса - Зеленский

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Идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни одного шанса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни единого шанса.

"К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире, в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем ни одного шанса", - заявил Зеленский, выступая перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне.

"А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидно: украинцы избрали меня президентом Украины", - добавил он.

По словам Зеленского, "у народа Украины, который пережил на своей земле "Бабий Яр", не может быть "зародышей" антисемитизма и нацизма на генетическом уровне".

Он также подчеркнул, "любой геноцид и война всегда начинаются с изоляции, убийств, арестов".

"Сегодня Украина возводит государство в условиях войны. Про это нельзя забывать и это невозможно не замечать. Нельзя думать о том, что это касается только Украины, что это касается отношении Украины и России, что Донбасс и Крым – это чья—та чужая проблема … Не будьте безразличными к войне на Донбассе, к оккупации Крыма, к Украине", - сказал президент.

Зеленский также передал Музею Холокоста в Вашингтоне оцифрованные копии 43 писем на идише из коллекции "Непрочитанные письма 1943 года".

Теги: #сша #евреи #холокост
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