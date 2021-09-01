Украинская делегация в ТКГ требует принять срочные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе требует принять немедленные меры по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня, сообщает пресс-служба делегации в среду.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принятое координатором послом Х.Чевиком, председателем СММ ОБСЕ в Украине. Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем уточняется, что позиция украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должно быть частью координационного механизма, и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - резюмируют в делегации.