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19:38 01.09.2021

На побережье Каталонии обрушились ливни, непогода ожидается и в других частях Испании

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На побережье Каталонии обрушились ливни, непогода ожидается и в других частях Испании

Мощные ливни обрушились на каталонские приморские города на северо-востоке Испании, они вызвали сильные наводнения, сообщает в среду Associated Press.

По данным метеорологической службы Каталонии, на город Альканар с полуночи до 14:00 среды выпали осадки порядка 215 литров на квадратный метр. В некоторых населенных пунктах метеорологи выпустили оранжевый уровень предупреждения.

Испанское телевидение показывает кадры, как по оказавшимися под водой улицам Альканара несутся пластиковые уличные стулья. Автомобили, припаркованные на улицах, затоплены, их сносит течением воды, смешавшейся с коричневой землей и грязью. Несколько тысяч жителей города остались без электричества. Городской совет просит жителей не покидать дома, для бездомных Красный Крест организовал приют, где сейчас расположились около 20 человек, а всего он может принять около 50.

Затопленными оказались междугородние дороги в Каталонии, железнодорожное сообщение между некоторыми муниципалитетами прервано.

По данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной части Испании ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами. За ночь зафиксировали более 9 тыс. ударов молнии. В Мадриде закрыли туннели. Несколько линий метрополитена пострадали от дождя, но к середине дня движение восстановили.

Проливные дожди в ближайшее время ожидаются на большей части материковой Испании. Сообщений о жертвах пока не поступало. Местные власти призвали людей оставаться дома и предупредили, что прогнозируемые на более поздние часы дожди могут привести к новым наводнениям.

Теги: #испания #ливни #непогода #ситуации
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