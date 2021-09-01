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19:14 01.09.2021

Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

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Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

Украинская авиастроительная промышленность в 2021-2030 гг. реализует продукцию на 300-350 млрд грн ($11-13 млрд по текущему курсу).

Соответствующую Государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на эти годы утвердил Кабинет министров в среду.

По словам вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, реализация программы позитивно повлияет на создание в Украине инновационных технологий, материалов, производственных процессов и оборудования, которые будут использоваться в серийном производстве самолетов и другой авиационной техники.

Представляя документ на заседании правительства, он добавил, что от программы ожидается поступление в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн, что обеспечит рост зарплаты в отрасли в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, предусмотрено создать не менее 6 тыс. рабочих мест в отрасли до 2030 года, отметил Уруский.

Вице-премьер подчеркнул, что реализация программы также позволит начать международные проекты кооперированной разработки самолетов семейства Ан с иностранными партнерами, увеличить объем экспорта авиатехники и услуг до 150-200 млрд грн.

Текст утвержденной программы на сайте правительства и Минстратегпрома пока отсутствует.

Теги: #авиапром #программа #кму
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