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18:48 01.09.2021

Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

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Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден в Twitter в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США, он будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. На 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

 

Теги: #зеленский #ожидания #байден
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