Соглашение об оборонном партнерстве Украины и США открывает путь для более глубокого взаимодействия двух стран – военный эксперт

Рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства между Украиной и США открывает путь для более глубокого взаимодействия двух стран, считает директор военных программ "Центра Разумкова" Николай Сунгуровский.

"Это политический документ, который открывает путь для более глубокого взаимодействия. В нем определены приоритеты и на его основе могут быть заключены другие соглашения, контракты или мероприятия – о разведке, о совместных учениях и тренировках, по поставкам вооружения и др. Оно потому и рамочное, поскольку не ограничивает", - рассказал Сунгуровский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что "рамочное оборонное соглашение не предусматривает получения Украиной статуса союзника США вне НАТО". "Это на уровень выше (рамочного соглашения – ИФ), это дальнейший разговор о статусе взаимодействия Украины и США", - добавил эксперт.

В свою очередь, по мнению руководителя программы "ВПК и оборона" Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимира Пикузо, "сам факт подписания такого двустороннего соглашения еще не является прорывом в сфере военно-технического сотрудничества между Украиной и США".

"Партнерство в военно-технической и оборонной сферах между Украиной и США существует с 1992 года. Этот документ сейчас, по сути, актуализировали. Вопрос в том, как он будет выполняться. Возможно, есть конкретные механизмы взаимодействия, которые в открытом тексте просто не представлены. Что бы ни было прописано в соглашении, вопрос в механизмах его выполнения", - сказал он.

"Сам факт подписания соглашения не является прорывом в отношениях", - добавил эксперт.