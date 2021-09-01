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18:24 01.09.2021

Украина и США договорились сотрудничать в использовании информации о путешествующих гражданах

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Украина и США договорились сотрудничать в использовании информации о путешествующих гражданах

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве по использованию информации о тех, кто путешествует, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"В Вашингтоне, находясь в составе официальной делегации во главе с президентом Украины, подписал с Фрэнсисом Дж. Руссо (U.S. Customs and Border Protection) соглашение между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по использованию информации о тех, кто путешествует. Это важный шаг нашего стратегического партнерства в сфере безопасности. К тому же в Украине появился фундамент для создания по лучшей мировой практике национальной системы выявления террористических угроз и противодействия трансграничной преступности", - написал он в Facebook в среду.

По словам главы Госпогранслужбы, "фактически между нашими государствами и пограничными ведомствами заложен новый уровень сотрудничества по использованию информации и анализа рисков, который нацелен на защиту границ и идентификации преступников".

"Без преувеличения, это соглашение повысит пограничную и национальную безопасности как Украины, так и США", - добавил Дейнеко.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины приложит максимум усилий для скорейшего развертывания и использования в Украине Системы автоматизированного нацеливания - Global (ATS-G), что является одним из основных приоритетов ведомства.

Как сообщалось, распоряжением №974 от 20 августа украинское правительство одобрило проект соглашения с правительством США о сотрудничестве в использовании информации о путешествующих гражданах.

Теги: #сша #информация #украина #путешествия
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