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17:53 01.09.2021

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского БПЛА – штаб ООС

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Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра. Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Теги: #оос #ситуация
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