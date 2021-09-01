Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину
Кабинет министров Украины уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в Телеграм-канале, что Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
В апреле 2020 года Кабмин переназначил Лищину на должности замминистра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.