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16:54 01.09.2021

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

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Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала "Украина 24" в среду Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.

"Мы работаем над обратным визитом (визитом президента США Джозефа Байдена в Украину – ИФ). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - подчеркнул дипломат.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США. В ходе своего визита Байден принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время возглавлял правительство.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон 31 августа по приглашению президента США Джозефа Байдена.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США. Предусмотрен ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками, подписание представителями Украины и США ряда документов.

Теги: #кулеба #украина #байден
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