Албания вводит новые требования для въезда с 6 сентября

С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Как указывается на интерактивной карте МИД Украины (tripadvisor.mfa.gov.ua), для въезда в Албанию будет необходим один из таких документов, как паспорт полной вакцинации от коронавирусной инфекции (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до планируемой даты въезда), отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда, или отрицательный тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда, справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

С 6 сентября новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.