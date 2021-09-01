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15:14 01.09.2021

Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

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Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет ряд встреч с представителями американского бизнеса, после чего состоятся переговоры с президентом США Джозефом Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Сегодня у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители "Bechtel", "CitiBank", "JP Morgan", "Lockheed Martin" и другие", - написал Никифоров в соцсети Facebook.

Затем совместно с первой леди Еленой Зеленской президент посетит Арлингтонское кладбище и музей Холокоста в Вашингтоне.

"Около в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву - ИФ) начнется встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет. Затем в Капитолии пройдет встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса", - добавил Никифоров.

Напоследок Владимир и Елена Зеленские примут участие в открытии Украинского дома.

Как сообщалось на сайте Белого дома, по итогам двусторонней встречи президентов Украины и США совместный брифинг не запланирован.

Теги: #сша #зеленский #бизнес
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