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14:40 01.09.2021

Дорожники во Львовской области завершили капремонт трассы Яворов-Грушев к польской границе

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Подрядчик ООО "Дрог-Буд Украина" завершил восстановление 19,5 км дороги Т-14-20 Яворов – Грушев, ведущей к КПП "Грушев – Будомеж" на украинско-польской границе, сообщил "Укравтодор" в Facebook в среду.

По его данным, в ходе капитального ремонта Т-14-20 были восстановлены 19,5 км и три мостовых перехода. На всей протяжности дороги полностью заменена дорожная одежда и усилена основа, обустроены обочины и система водоотвода. В пределах населенных пунктов вдоль дороги проложены тротуары, установлены остановки общественного транспорта и наружное освещение.

Восстановленная дорога ведет к одному из восьми пунктов пропуска на границе с Польшей – "Грушев-Будомеж", который при больших очередях на КПП "Краковец" или "Рава-Русская" часто используется автомобилистами как резервный.

Госагентство также сообщает, что в настоящее время во Львовской области проходит ремонт и на других дорогах в приграничных районах: Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый, Т-14-01 КПП "Смильница" - Старый Самбор и Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская.

Кроме того, в этом году расширена на полосу проезжая часть дороги Т-14-03 Грушев - Немиров на подходе к контрольно-пропускному пункту.

Согласно информации "Укравтодора", ремонт Т-14-20 был предусмотрен договором между Украиной и Польшей от 2015 года о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. Фактическая реализация проекта началась в 2020 году в рамках президентской программы "Большое строительство".

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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