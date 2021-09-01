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14:19 01.09.2021

Лидера партии "5.10" Балашова подозревают в уклонении от налогов, арестовали его недвижимость на 200 млн грн

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Лидера партии "5.10" Балашова подозревают в уклонении от налогов, арестовали его недвижимость на 200 млн грн

Наложен арест на 18 объектов недвижимости ориентировочной стоимостью 200 млн грн в рамках дела по уклонению от налогов экс-народного депутата Украины на сумму 9,6 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Сотрудники налоговой полиции ГФС под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном деле уличили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины III созыва, в злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов, сборов", – сообщила ГФС на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, гражданин Украины умышленно уклонялся от уплаты налогов на сумму 9,6 млн грн в течение 2018-2019 годов в Киеве путем продажи имущества по заниженной стоимости.

"Фигуранту дела вручено подозрение о свершении уголовного правонарушения. По решению районного суда Киева наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн", – говорится в сообщении.

Между тем лидер партии "5.10" Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе столицы.

"В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн", – написал экс-депутат в Facebook.

Теги: #недвижимость #балашов #арест
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