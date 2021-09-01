В Киеве в августе выпало 116% месячной нормы осадков - обсерватория Срезневского

Количество осадков, выпавших в Киеве в августе 2021 года, превысило климатические нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Осадков в августе на проспекте Науки, 37 (вблизи обсерватории - ИФ), выпало 65 мм, или 116% климатической нормы", - указывается в сообщении.

При этом среднемесячная температура воздуха также превысила климатическую норму на 0,7° и составила 21,1° тепла.

Холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,6°, жарче всего - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,4°.