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13:13 01.09.2021

Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

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Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая после ухода иностранных войск функционировать не может, свидетельствует межарабский телеканал Al Jazeera.

По его данным, и терминалы, и территория вблизи него разграблены, завалены мусором и выведенной из строя техникой.

Ранее сообщалось, что взявшие в Афганистане власть талибы ведут переговоры с Турцией и Катаром по вопросу об управлении аэропортом, однако пока никакого соглашения не достигнуто.

Между тем, по данным службы контроля за авиасообщением Flightradar на утро среды, воздушное пространство Афганистана продолжает оставаться пустым - все международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана в воздушном пространстве Ирана и Пакистана.

Теги: #состояние #кабул #аэропорт
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