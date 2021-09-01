Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая после ухода иностранных войск функционировать не может, свидетельствует межарабский телеканал Al Jazeera.

По его данным, и терминалы, и территория вблизи него разграблены, завалены мусором и выведенной из строя техникой.

Ранее сообщалось, что взявшие в Афганистане власть талибы ведут переговоры с Турцией и Катаром по вопросу об управлении аэропортом, однако пока никакого соглашения не достигнуто.

Между тем, по данным службы контроля за авиасообщением Flightradar на утро среды, воздушное пространство Афганистана продолжает оставаться пустым - все международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана в воздушном пространстве Ирана и Пакистана.