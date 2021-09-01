Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову срочно принять меры по восстановлению прав задержанного в Крыму гражданина Украины Раифе Февзиева, в частности, обеспечить его надлежащими условиями содержания в соответствии с международными стандартами, поскольку тот помещен в одну камеру следственного изолятора с лицом с психическими расстройствами.

"Крымского татарина, религиозного деятеля Раифе Февзиева, незаконно арестованного после массовых обысков 17 августа 2021 года во временно оккупированном Крыму, удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением. В камере площадью 11 кв м находится 8 человек при наличии всего 6 спальных мест. Среди удерживаемых - лицо с психическими расстройствами, представляющее угрозу жизни Раифе Февзиева и других его сокамерников", - написала Денисова в Телеграм-канале в среду.

По ее словам, из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении СИЗО янная влажность и плесень на стенах.

"Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раифе Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважения к частной жизни", - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, утром 17 августа после проведения обысков в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму были задержаны ещё пятеро крымских татар, в том числе имам посёлка Строгоновка Раиф Февзиев, а также четверо активистов. Трем из пяти задержанных человек избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в ответ на это осудило очередные случаи незаконных задержаний во временно оккупированном Крыму. В ведомстве рассказали, что во время обыска в доме Февзиева сотрудники оккупационных "силовых структур" подбросили литературу, которая тут же была изъята как запрещенная, также к Февзиеву не допустили адвоката. Задержанному инкриминируют "организацию деятельности организации Хизб ут-Тахрир" (ч.1 ст.205.5 УК РФ), его оставили под стражей до 12 октября 2021 года.