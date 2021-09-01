События

12:12 01.09.2021

Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

2 мин читать
Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

Детский фонд ЮНИСЕФ призывает правительство и местные громады сделать все возможное, чтобы школы в Украине оставались открытыми в новом учебном году.

"Школы должны закрываются на карантин из-за пандемии в последнюю очередь и открываться первыми, чтобы обеспечить качественное образование более чем для 4,2 миллиона украинских школьников, начинающих обучение в этом году. Этой цели можно достичь путем ускорения вакцинации против COVID-19, особенно среди педагогов и родителей, и усиление необходимых мер безопасности", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

Фонд предупреждает, что дети больше других страдают от последствий пандемии COVID-19. При этом, согласно недавнему отчету ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), "из-за карантинных мероприятий дети из уязвимых категорий могут иметь гораздо худшие результаты в учебе или более медленный прогресс, чем ожидалось".

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что "еще до пандемии дети из самых незащищенных категорий в Украине не учились на одном уровне со сверстниками".

"В последнем докладе Программы международного оценивания учащихся (PISA) говорится о том, что в Украине еще до начала пандемии ученики, социально-экономическое положение которых является лучшим, демонстрировали лучшие результаты в учебе (в среднем на 90 пунктов), чем их сверстники из уязвимых групп. Поэтому в случае закрытия школ существует риск усиления этих различий в учебных результатах, уже существующих в украинской системе образования", - отмечает фонд.

В ЮНИСЕФ подчеркивает, что педагоги должны оставаться приоритетной группой в национальной кампании вакцинации, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19, а дети и учителя придерживались безопасной дистанции, правил гигиены и пр.

"Вакцинация учителей и родителей имеет решающее значение для того, чтобы школы оставались открытыми. Также важно, чтобы дети были привиты против других заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок", - заявил председатель представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Он отметил, что "когда школы адаптируются к "новой нормальности", измерение учебных результатов становится как никогда важным, чтобы помочь понять масштабы потерь в обучении и разработать меры".

"Будущий цикл PISA, результаты которого будут известны в декабре 2023 года, станет ориентиром для оценки ситуации и последствий пандемии. Поскольку пандемия продолжает угрожать процессу, ЮНИСЕФ и в дальнейшем намерена сотрудничать с правительством Украины и другими партнерами для поддержки школ и содействия устойчивым реформам в области образования, чтобы обеспечить качественное инклюзивное обучение для всех детей, особенно для младших и наиболее уязвимых учеников", - сказал он.

Теги: #юнисеф #вакцинация #учебный_год
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:56 01.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек

09:04 31.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

08:42 31.08.2021
Незаконно осужденному в РФ гражданину Украины Лимешко сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной

Незаконно осужденному в РФ гражданину Украины Лимешко сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной

03:47 31.08.2021
В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

09:55 30.08.2021
Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

Учебный год 2021/22 в украинских школах начнется 1 сентября и закончится не позднее 1 июля – МОН

08:34 30.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

09:54 29.08.2021
В Сингапуре вакцинировано 80% населения - Минздрав

В Сингапуре вакцинировано 80% населения - Минздрав

09:06 29.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 80 тыс. человек

15:15 28.08.2021
Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

12:55 28.08.2021
В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

В КС поступило обращение касательно сужения права граждан обращаться в суд по вопросам толкования Конституции

За порядком в аэропорту "Борисполь" в дни прибытия паломников-хасидов следят более 120 полицейских

Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА