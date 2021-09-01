Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

Детский фонд ЮНИСЕФ призывает правительство и местные громады сделать все возможное, чтобы школы в Украине оставались открытыми в новом учебном году.

"Школы должны закрываются на карантин из-за пандемии в последнюю очередь и открываться первыми, чтобы обеспечить качественное образование более чем для 4,2 миллиона украинских школьников, начинающих обучение в этом году. Этой цели можно достичь путем ускорения вакцинации против COVID-19, особенно среди педагогов и родителей, и усиление необходимых мер безопасности", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

Фонд предупреждает, что дети больше других страдают от последствий пандемии COVID-19. При этом, согласно недавнему отчету ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), "из-за карантинных мероприятий дети из уязвимых категорий могут иметь гораздо худшие результаты в учебе или более медленный прогресс, чем ожидалось".

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что "еще до пандемии дети из самых незащищенных категорий в Украине не учились на одном уровне со сверстниками".

"В последнем докладе Программы международного оценивания учащихся (PISA) говорится о том, что в Украине еще до начала пандемии ученики, социально-экономическое положение которых является лучшим, демонстрировали лучшие результаты в учебе (в среднем на 90 пунктов), чем их сверстники из уязвимых групп. Поэтому в случае закрытия школ существует риск усиления этих различий в учебных результатах, уже существующих в украинской системе образования", - отмечает фонд.

В ЮНИСЕФ подчеркивает, что педагоги должны оставаться приоритетной группой в национальной кампании вакцинации, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19, а дети и учителя придерживались безопасной дистанции, правил гигиены и пр.

"Вакцинация учителей и родителей имеет решающее значение для того, чтобы школы оставались открытыми. Также важно, чтобы дети были привиты против других заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок", - заявил председатель представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Он отметил, что "когда школы адаптируются к "новой нормальности", измерение учебных результатов становится как никогда важным, чтобы помочь понять масштабы потерь в обучении и разработать меры".

"Будущий цикл PISA, результаты которого будут известны в декабре 2023 года, станет ориентиром для оценки ситуации и последствий пандемии. Поскольку пандемия продолжает угрожать процессу, ЮНИСЕФ и в дальнейшем намерена сотрудничать с правительством Украины и другими партнерами для поддержки школ и содействия устойчивым реформам в области образования, чтобы обеспечить качественное инклюзивное обучение для всех детей, особенно для младших и наиболее уязвимых учеников", - сказал он.