В КС поступило обращение касательно сужения права граждан обращаться в суд по вопросам толкования Конституции

В Конституционный суд Украины поступило обращение касательно сужения права граждан на обращение по вопросам официального толкования отдельных положений Конституции в связи с принятием изменений в Основной закон в части правосудия, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение гражданина Федорченко И. относительно официального толкования отдельных положений Конституции Украины в редакции закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" от 2 июня 2016 года. В обращении указывается, что с принятием этих изменений в Конституцию Украины были нарушены статьи 8, 64 и 157 Конституции, поскольку сужено право граждан на обращение в Конституционный суд по вопросам официального толкования Конституции Украины", – написала Совгиря в Телеграм-канале в среду.

Она также отметила, что обращение зарегистрировано и распределено судье-докладчику во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 25 февраля 2021 года по делу 320/3464/20, и суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

"Однако, согласно действующей Конституции Украины, граждане являются субъектами права на обращение в Конституционный суд только с конституционными жалобами, предметом которых может быть спор о конституционности закона, а не толкование Конституции Украины", – добавила представитель Рады в КС.

Следовательно, Совгиря подчеркнула, что обращение подано ненадлежащим субъектом и основания для открытия производства отсутствуют.