События

12:07 01.09.2021

В КС поступило обращение касательно сужения права граждан обращаться в суд по вопросам толкования Конституции

1 мин читать
В КС поступило обращение касательно сужения права граждан обращаться в суд по вопросам толкования Конституции

В Конституционный суд Украины поступило обращение касательно сужения права граждан на обращение по вопросам официального толкования отдельных положений Конституции в связи с принятием изменений в Основной закон в части правосудия, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение гражданина Федорченко И. относительно официального толкования отдельных положений Конституции Украины в редакции закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" от 2 июня 2016 года. В обращении указывается, что с принятием этих изменений в Конституцию Украины были нарушены статьи 8, 64 и 157 Конституции, поскольку сужено право граждан на обращение в Конституционный суд по вопросам официального толкования Конституции Украины", – написала Совгиря в Телеграм-канале в среду.

Она также отметила, что обращение зарегистрировано и распределено судье-докладчику во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 25 февраля 2021 года по делу 320/3464/20, и суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

"Однако, согласно действующей Конституции Украины, граждане являются субъектами права на обращение в Конституционный суд только с конституционными жалобами, предметом которых может быть спор о конституционности закона, а не толкование Конституции Украины", – добавила представитель Рады в КС.

Следовательно, Совгиря подчеркнула, что обращение подано ненадлежащим субъектом и основания для открытия производства отсутствуют.

Теги: #обращение #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 31.08.2021
Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

01:51 22.08.2021
Экс-губернатор провинции Балх призвал талибов создать правительство с представительством всех сторон

Экс-губернатор провинции Балх призвал талибов создать правительство с представительством всех сторон

20:21 21.07.2021
Причиной трансляции сериала на телеканале ICTV без украинского перевода стал технический сбой – заявление

Причиной трансляции сериала на телеканале ICTV без украинского перевода стал технический сбой – заявление

19:14 21.07.2021
Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

15:02 21.07.2021
КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

14:51 19.07.2021
ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

18:20 15.07.2021
Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

18:01 15.07.2021
Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15:44 14.07.2021
КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

15:10 14.07.2021
Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

За порядком в аэропорту "Борисполь" в дни прибытия паломников-хасидов следят более 120 полицейских

Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА