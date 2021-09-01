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11:51 01.09.2021

За порядком в аэропорту "Борисполь" в дни прибытия паломников-хасидов следят более 120 полицейских

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За порядком в аэропорту "Борисполь" в дни прибытия паломников-хасидов следят более 120 полицейских

Более 120 полицейских Киевской области обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников-хасидов, сообщается в Телеграм-канале МВД в среду.

"Полицейские проводят комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств отпраздновали иудейский Новый год в безопасности. К обеспечению общественной безопасности и порядка привлечен ряд служб: полицейские Бориспольского района, патрульные полицейские, полиция особого назначения, взрывотехники, полиция диалога и более 50 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Также в аэропорту работает Ситуационный центр, на которого также возложена координация деятельности привлеченных к обеспечению правопорядка нарядов.

Как сообщалось, в этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие. Всего Государственная пограничная служба Украины ожидает прибытия более 20 тыс верующих в текущем году.

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

Теги: #борисполь #правопорядок #хасиды
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