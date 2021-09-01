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11:44 01.09.2021

Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

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Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать встречу с президентом США Джозефом Байденом с обсуждения темы временно оккупированных районов Донбасса и полуострова Крым, сообщил Зеленский в комментарии "Суспильному".

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - объяснил президент.

Также Зеленский сообщил, что на встрече с Байденом будет обсуждать вопрос инвестиций.

Отдельно будет вынесена тема "Северного потока – 2". "У нас есть больной вопрос "Северный поток-2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - отметил Зеленский, добавив, что подразумевает введение нового пакета санкций против РФ.

Теги: #зеленский #байден #темы
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