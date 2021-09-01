ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 42,5 млн грн убытков.

"ВАКС удовлетворил ходатайство детективов и прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Полный текст постановления будет объявлен 6 сентября 2021 года", - сообщается в Телеграм-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

При этом в сообщении отмечается, что 24 июня экс-руководитель "Укрхимтрансаммиака" был извещен о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины), однако местонахождение подозреваемого установлено не было и о подозрении он извещен письменно (в порядке ст.135 и ст.278 Уголовного процессуального кодекса Украины.).

По версии следствия, экс-глава "Укрхимтрансаммиака", злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывало подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатной почвы, имевшейся в городе проведения ремонтных работ.

Как сообщалось, указанные факты детективы НАБУ установили в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которой уже слушается в суде. Эпизод по завладению 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.

Министерство экономического развития и торговли 15 июня 2016 года уволило Виктора Бондика с должности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также за невыполнение требований Государственной финансовой инспекции. В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Бондику о подозрении в растрате им государственного имущества на сумму $2,3 млн.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.