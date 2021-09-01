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11:25 01.09.2021

Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

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Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки происходит чрезвычайно результативно.

"Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное - чтобы было не количество, а качество", - сказал Зеленский в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне,  сообщается на сайте главы государства.

По словам президента, встреча с министром энергетики США 31 августа была содержательной, в ее ходе были подписаны важные документы. "Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это - первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода "Северный поток – 2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта.

Как сообщалось, Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон 31 августа по приглашению президента США Джозефа Байдена. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США. Предусмотрен ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками, подписание представителями Украины и США ряда документов.

Теги: #сша #зеленский #визит #оценка
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