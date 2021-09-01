Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Афганское движение "Талибан" формирует свое правительство, известны первые назначения, сообщило информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении.

"Согласно этим источникам, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел, мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети "Хаккани", был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении.

Официальные представители талибов пока не комментировали это сообщение, пообещав, что состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.

Перед этим пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид сообщил в Twitter, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.

"Был принят ряд решений, касающихся защиты имущества и объектов жителей, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране. По этим вопросам были проведены необходимые консультации", - уточнил пресс-секретарь движения.

Между тем, бывший премьер-министр Афганистана, лидер партии "Хизб-э Ислами" Гульбеддин Хекматияр заявил, что его партия поддержит правительство талибов, даже если ее представители и не войдут в его состав.

"Мы не особо стремимся войти в новое правительство, но мы, безусловно, поддержим "Талибан", когда они сформируют правительство. Мы с талибами братья, между нами существует согласие", - сказал он в интервью Анатолийскому агентству новостей.

"У нас нет других условий по формированию правительства кроме одного - в него должны войти компетентные люди", - добавил Хекматияр.

По его словам, если в мире не признают новой администрации в Афганистане и попытаются привести к власти администрацию, близкую им (иностранным силам), то это может привести к войне".

"Теперь мы хотим, чтобы волю афганцев уважали", - отметил Хекматияр, выразив мнение, что многие страны признают правительство, если оно будет сформировано в соответствии с чаяниями афганцев.

Ранее сообщалось, что талибы намерены объявить о составе нового правительства Афганистана до конца этой недели.