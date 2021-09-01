События

10:32 01.09.2021

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

1 мин читать
Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместный брифинг не запланирован

Президент США Джо Байден в среду проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США с рабочим визитом.

Переговоры лидеров запланированы на 14.00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома, сообщается в публичном расписании президента США. Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16.30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.

Теги: #расписание #зеленский #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 01.09.2021
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

23:55 31.08.2021
Альтернативой уходу из Афганистана была эскалация - Байден

Альтернативой уходу из Афганистана была эскалация - Байден

15:33 31.08.2021
У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

12:04 31.08.2021
Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

01:31 31.08.2021
Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

01:09 31.08.2021
Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

18:22 30.08.2021
Зеленский отвезет в США список украинских политзаключенных и пропавших без вести - Денисова

Зеленский отвезет в США список украинских политзаключенных и пропавших без вести - Денисова

17:46 30.08.2021
Порошенко посоветовал Зеленскому установить хорошие личные отношения с Байденом

Порошенко посоветовал Зеленскому установить хорошие личные отношения с Байденом

12:54 30.08.2021
Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

11:37 30.08.2021
Разумков: Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах президентов Украины и США

Разумков: Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах президентов Украины и США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Шмыгаль назвал хорошим признаком, когда бизнес стоит в очереди за профессионалами

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217,7 млн - университет Хопкинса

Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек

Талибы не возьмут с создаваемое ими правительство Афганистана чиновников, "выступавших против исламских ценностей"

Зеленский и министр обороны США Остин обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА