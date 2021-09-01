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09:21 01.09.2021

Шмыгаль назвал хорошим признаком, когда бизнес стоит в очереди за профессионалами

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Шмыгаль назвал хорошим признаком, когда бизнес стоит в очереди за профессионалами

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине есть запрос на работников с практическими навыками, которые можно получить при дуальном образовании.

"Ми ходим сконцентрировать наше внимание сегодня на профессионально-техническом образовании… Сегодня большой кадровый голод на рынке труда. И присутствие здесь сегодня представителя заказчика, присутствие дуальных договоров о дуальном образовании с бизнесом, когда бизнес стоит в очереди за работниками, которые умеют что-то делать, – это хороший признак", - сказал Шмыгаль во время торжеств по случаю Дня знаний и начала нового учебного года в Киевском высшем профессиональном училище строительства и дизайна.

Премьер отметил наличие запроса на работников, которые имеют образование и практические навыки, в связи с чем дуальное образование имеет большое значение.

По его словам, на данный момент более 200 учреждений договорились с более чем 1,5 тыс. предприятий о дуальном образовании.

Шмыгаль также поздравил всех педагогов и учащихся с Днем знаний и пожелал успехов.

Теги: #шмыгаль #образование #бизнес
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