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09:03 01.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217,7 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 217,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 217 млн 712 тыс. 392, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 519 тыс. 180 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 198 тыс. 228 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 640 тыс. 108.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 810 тыс. 845, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 тыс. 20.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 776 тыс. 870 заболевших, умерли 580 тыс. 413 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 581,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 974 человека, в Индии - 315, Бразилии - 2 тыс. 709.

 

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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