Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что Украина уверенно идет по пути превращения в образовательно-инновационный хаб международного значения.

"Уважаемые педагоги, ученые, студенты и школьники, а также родители наших учеников! Я искренне поздравляю вас с праздником 1 сентября - с Днем знаний! С новым учебным годом, который Украина начинает в таком ожидаемом и наконец полноценном очном формате! Коронавирус испытывал нас на прочность, на стрессоустойчивость и способность учить при любых условиях. Но украинское образование, благодаря талантливым педагогам и целенаправленным родителям наших учеников, достойно справилась со всеми вызовами дистанционного обучения", - говорится в поздравлении министра с Днем знаний.

По его словам, в текущем учебном году в школы пошло более 400 тыс. первоклассников, а в вузы 130 тыс. первокурсников.

"Я желаю каждому ученику и студенту не бояться ошибок, не останавливаться на полпути, и пусть ваши школьные и университетские годы будут полны открытиями, достижениями и победами. Верьте в себя, ставьте перед собой максимально амбициозные цели, и вы обязательно их достигнете", - добавил министр.

Шкарлет подчеркнул, что от усердия, жажды знаний, добросовестности учеников зависит будущее страны, независимость, суверенитет, экономическая прочность и инвестиционная привлекательность.

"Поэтому всегда помните, что именно вы - самое ценное сокровище Украины и главный ее потенциал! А команда Министерства образования и науки, в свою очередь, продолжает активную работу над внедрением новых направлений в области образования и науки, воплощает инновации, обеспечивает доступность и высокую конкурентоспособность наших учебных заведений и соискателей. Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения", - заявил он.