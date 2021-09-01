В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 157 049 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"157 049 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 31 августа 2021. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы 102 694 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 981 мобильная бригада, 2 962 пункта прививки, 327 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу – 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 825 401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 239 171 прививка", - подытожили в пресс-службе ведомства.