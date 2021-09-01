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08:46 01.09.2021

Талибы не возьмут с создаваемое ими правительство Афганистана чиновников, "выступавших против исламских ценностей"

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Талибы не возьмут с создаваемое ими правительство Афганистана чиновников, "выступавших против исламских ценностей"

Афганское радикальное движения "Талибан" раскрыло критерии отбора в будущее свое правительство представителей прежних режимов.

"В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей", - заявил в среду представитель движения Вардак Альханафи.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Кандагаре под председательством лидера Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет талибов.

"Встреча, начавшаяся в субботу, завершилась в понедельник. На ней подробно обсуждались текущие политические, социальные проблемы и вопросы безопасности страны", - сообщил Муджахид.

"Был принят ряд решений, касающихся защиты имущества и граждан, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране. По этим вопросам были проведены необходимые консультации", - уточнил пресс-секретарь движения.

Теги: #правительство #афганистан #формирование #талибы
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