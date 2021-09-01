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08:16 01.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 874 человека; летальных случаев - 44; выздоровели - 925 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаев заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаях заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865 человек, летальных случаев - 53 833.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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