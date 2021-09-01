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07:44 01.09.2021

В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

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В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

На автодороге вблизи г.. Фезендорф в Австрии  в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 ребенка из Украины, родители госпитализированы, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"31 августа по информации МИД Украины, на автодороге вблизи г.. Фезендорф (район Медлинг) в результате столкновения двух легковых автомобилей, в одном из которых находилось 4 гражданина Украины, погибли 2 ребенка (2015 и 2019 г.р.) и 2 человека (родители) госпитализированы в больницу г. Баден", - сказано в сообщении.

Теги: #австрия #жертвы #дтп
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