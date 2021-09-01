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07:26 01.09.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в среду.

В частности, в направлении Широкиного российские наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, пострадавших среди местного населения нет. У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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