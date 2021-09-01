78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Старейший международный киносмотр, 78-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо.

Откроет кинофестиваль в этом году картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

В основном конкурсе смотра примут участие 21 картина. За "Золотого льва" поборются работы Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ролях), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман в главной роли), Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и др.

Старейший кинофестиваль продлится до 11 сентября.

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва". Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля в этом году возглавит южнокорейский режиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и лауреат премии Оскар Пон Чжун Хо. Вместе с ним в состав жюри вошли режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.