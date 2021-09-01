События

06:24 01.09.2021

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

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Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

Еще около 200 украинцев по состоянию на вторник просят эвакуировать их из Афганистана но ситуация с количеством желающих постоянно меняется, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", - цитирует министра издание hromadske.

Он отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Ранее в МИД Украины сообщали, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

По словам глава офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами из Афганистана уже вывезено более 600 человек.

Теги: #эвакуация #афганистан
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