Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в среду

Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее встреча была перенесена с 31 августа на 1 сентября.

В сообщении говорится, что Байден намерен подтвердить "неизменную поддержку" Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и Донбассе".

Совместной пресс-конференции по итогам переговоров лидеров в расписании Байдена нет.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил: "Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" (...). И американская сторона попросила перенести наш визит на один день".

Чиновник добавил, что "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы пониманием, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.