В Харькове адвокат пообещал клиенту за $ 3 тысячи договориться со следователем о непривлечении к уголовной ответственности

Харьковскому адвокату сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и предложение оказать влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования, адвокат пообещал своему клиенту (фигуранту уголовного производства о сопротивлении правоохранителям) за 3 тыс. долл. повлиять на следователя одного из районных управлений полиции области, чтобы тот закрыл дело. В течение июня-июля клиент передал адвокату почти 60 тыс. грн.

Досудебное расследование проводит Второй следственный отдел (с дислокацией в Харькове) Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.