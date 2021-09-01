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04:15 01.09.2021

Министры обороны стран ЕС обсудят концепцию его автономной оборонной составляющей

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Министры обороны стран ЕС обсудят концепцию его автономной оборонной составляющей

Перспективе формирования автономной оборонной составляющей Европейского союза, а также урокам последних событий в Афганистане будет посвящено неформальное совещание министров обороны стран ЕС.

Оно пройдет в среду и четверг в Брдо при Кранью (Словения).

Как следует из опубликованной программы, на основном рабочем заседании министры обороны ЕС обсудят концепцию автономной оборонной составляющей союза - "Стратегический компас".

Документ, который будет разработан во время председательства Словении в Совете ЕС, будет включать политические рекомендации по четырем "корзинам": кризисное управление, партнерство, развитие потенциала и устойчивость. Министры уделят особое внимание набору инструментов для борьбы с "гибридными" угрозами.

Министры также проведут обзор оперативной деятельности ЕС, в частности, в странах Сахеля, Ливии, Мозамбике и на Западных Балканах.

За рабочим обедом к министрам обороны ЕС присоединятся заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоано и заместитель секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. Вместе они обсудят общие геостратегические проблемы и возможности для дальнейшего сотрудничества в рамках НАТО и ООН.

В свете недавних событий в Афганистане, особенно эвакуации из кабульского аэропорта, министры обороны ЕС рассмотрят предложения по созданию европейских сил быстрого реагирования.

"Ситуация в Афганистане показала, что Евросоюзу действительно необходима такая структура, но решение остается за государствами-членами Евросоюза", - сказал, комментируя на брифинге этот пункт программы, представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Численность такого подразделения может составить пять тысяч человек, но это пока только предложение.

Решение по формированию сил быстрого реагирования ЕС может быть принято в марте будущего года одновременно с утверждением концепции "Стратегический компас ЕС", сообщил на брифинге во вторник высокопоставленный европейский чиновник.

 

Теги: #совещание #оборона #евросоюз
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