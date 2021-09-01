Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России - Пентагон

На встрече с украинскими президентом и министром обороны Владимиром Зеленским и Андреем Тараном шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния политике России, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО.

"Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима", - цитирует американского министра Пентагон в сообщении о состоявшихся переговорах.

Остин сказал, что Соединенные Штаты в очередной раз призывают Россию прекратить оккупацию Крыма и увековечивание конфликта на востоке Украины и заверил, что они продолжат оказывать Украине поддержку перед лицом этой российской агрессии.

В сообщении Пентагона отмечается, что подписание сторонами соглашения о стратегических основах оборонного партнерства призвано укрепить взаимодействие с Украиной в этой области.

В соглашении "также рассматриваются реформы оборонной промышленности в поддержку стремлений Украины к членству в НАТО и углубление сотрудничества в таких областях, как безопасность на Черном море, киберзащита и обмен разведданными".

Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере".

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - написал он в твиттере.

Как сообщалось, Остин и Таран подписали также межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Минобороны Украины отметило, что этим соглашением, в частности, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начало проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.