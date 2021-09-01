В Луганской области будут судить агента ФСБ России, который планировал покушение на украинского военного специалиста

В Северодонецке (Луганская обл.) перед судом предстанет боевик, который по заданию Федеральной службы безопасности России планировал взорвать автомобиль с украинским военным специалистом.

"Целью (задержанного – ИФ) был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ", - сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник.

Отмечается, что для упомянутого террористического акта он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

По имеющимся данным, смерть гражданина Украины должна была стать местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. Они касались раскрытой в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ, ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы секретной информации в оборонной сфере.

Под руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточно доказательств для обвинения сразу по трем статьям УК Украины: ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.